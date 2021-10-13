Ovakorusu'nda ayılar günde 400 kilogram yiyecekle kış uykusuna hazırlanıyor

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayı barınağında, ayılara daha rahat bir kış geçirebilmeleri için beslenme ve özel bakım programları uygulanıyor.

"Ayılara özgürlük" temalı çalışmayla 1994'te başlatılan "Libearty-Türk Ayı Projesi" kapsamında, dans ettirilerek üzerinden para kazanılan ayıların çeşitli illerden toplanıp getirildiği ve rehabilitasyonunun yapıldığı tesis, faaliyetine devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki 10 hektar alanda, yurdun dört bir tarafından farklı hikayelerle, çeşitli sebeplerle getirilen ve tekrar doğada yaşaması mümkün olmayan 74 boz ayı bulunuyor.

Merkezdeki özel yaşam alanlarında kış uykusu dönemine hazırlanan ayılara, görevliler tarafından protein bakımından yüksek özel yemlerin yanı sıra elma, armut gibi meyveler, havuç, ekmek, tavuk ve balık eti veriliyor.

Henüz 1 yaşına girmemiş olan ve adeta merkezin göz bebeği haline gelen 10 yavru boz ayı ise zaman zaman bakıcıların ellerinden besleniyor.

Merkez Şefi Azizcan Sezer, AA muhabirine, yaz döneminin sona ermesiyle ayılar için kış uykusu hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bu dönemde ayılara yüksek proteinli ve kalorili besinler verdiklerini belirten Sezer, kasım sonuna kadar bu işlemlerin devam edeceğini dile getirdi.

Amaçlarının, bu dönemde hayvanların yağ depolayarak kışı rahat geçirebilmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Sezer, "Ayılarımıza bu dönemde günde 400 kilogram civarında yem veriyoruz. Kasım ayından sonra kış uykusu dönemine girmelerini bekliyoruz. Bu dönem 3-5 ay sürecek. Bahar döneminde ayılarımız tekrar normal metabolizmasına dönecekler." diye konuştu.

Karacabey'deki tesisin, Türkiye'nin tek ayı barınağı olduğu bilgisini veren Sezer, "Dünyada da ayıların bulunduğu sayılı merkezlerden biri. Bu yüzden de buranın önemi bizim için fazla." dedi.