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Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı Arnavutköy'de arkadaşları ile oyun oynadıktan sonra evine gitmek için otoyoldan yolun karşına geçmeye çalışan küçük çocuğa araba çarptı.

Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de arkadaşları ile oyun oynadıktan sonra evine gitmek için otoyoldan yolun karşına geçmeye çalışan küçük çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola yığılan küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde, 17.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile oyun oynadıktan sonra evine gitmek için otoyoldan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ayaz K. 'ya araba çarptı. Çarpmanın etkisi ile otoyola yığılan küçük çocuğun yardımına o esnada yoldan geçen diğer araç şoförleri ve vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı çocuk daha sonra ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otoyol, kazadan dolayı bir süre trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
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