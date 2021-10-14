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Otomotivcilerin küresel risk endişesi

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Otomotivcilerin küresel risk endişesi

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun son gelişmeler ışığında bir değerlendirme yaparak otomotiv sektörünün durumunu analiz etti.

Küresel sorunların otomotiv sektörünü sarstığına dikkat çeken EGOD Başkanı Torun, "Otomotiv konusunda önemli bir üs olan ülkemiz de bu sıkıntılardan nasibini alıyor. 2021 bu anlamda zorlu bir yıl oluyor diyebiliriz. Korkumuz bu sorunların 2022 yılını da etkilemesi" dedi.

Pandemi ile beraber ortaya çıkan tedarik sorunu, çip krizi, hammadde fiyat artışları ve konteyner sorunundan sonra son olarak otomotiv üretiminde kritik öneme sahip magnezyum krizinin de başladığına dikkat çeken EGOD Başkanı Torun, "Küresel sorunlar ciddi anlamda sektörü zorluyor. Bu sorunlara bağlı olarak birçok fabrika üretimi yavaşlatırken, üretime ara veren küresel markalar da oldu. 2021 bu anlamda gerçekten zorlu bir yıl. Sadece Eylül ayında otomotiv üretimi yüzde 25 azaldı" diye konuştu.

Torun: "Magnezyumda da kriz başladı, tedarikçiler de zorda"

Bu sorunlara bağlı olarak tedarikçiler cephesinde sipariş iptallerinin sektörü ciddi anlamda etkilediğini söyleyen Torun, "Üretimin azalması ya da durması zincirleme olarak bu sektöre bağlı yan sektörleri de etkiliyor. Sipariş iptalleri tedarikçiler cephesinde bu krize direnme noktasında gücü olmayan birçok firmayı da iflasa sürüklüyor" dedi.

Alüminyum ve demir çelik üretiminde kullanılan magnezyum tedarikinde sıkıntılar başladığını söyleyen Torun, "Magnezyumun küresel anlamda sağlayıcısı büyük oranda Çin ve orada bazı üretim anlamında sıkıntılar mevcut. Araçların kaportalarında alüminyumla birlikte magnezyum da kullanılıyor. Bu eksiklik üretimi de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Torun: "2022 yılını da kaybetmek istemiyoruz"

Sektörün ciddi anlamda zorlandığını hatırlatan Torun, "2021 yılını kaybettik diyebiliriz, korkumuz 2022 yılının da bu sorunlarla geçmesi" diye konuştu.

Küresel sorunların dışında Türkiye'nin de kendine özgü sorunları olduğunu aktaran Torun, "Yüksek faiz, yüksek enflasyon ve dövizin yükselişi gibi olumsuz tablomuz, hem üreticiyi hem son tüketiciyi etkiliyor. Küresel sorunlarla boğuşurken ulusal bazda ekonomik sıkıntılar sektörün belini bükmeyi sürdürüyor" diye konuştu.

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