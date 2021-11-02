Otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan ikisi tutuklu 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan F.E. ve M.A. ile tutuksuz S.C, ve C.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde yol kontrolü yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri öncü ve artçı olarak ilerleyen iki aracı durdurduğu ve iki otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Sanıkların uyuşturucu paketlerinde parmak izlerinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, 4 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ifadelerine de yer verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

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