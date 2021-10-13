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Son dakika haberleri... Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Nevşehir karayolu Çiftlik Mahallesi Nakkaş Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Harun K. (26) idaresindeki 68 ABG 840 plakalı Opel marka otomobil kavşaktan dönüş yapan Fethi Ç. (35) yönetimindeki 68 AAZ 704 plakalı Seat marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu 2 otomobilde hurdaya dönerken sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan Yusuf K. (25) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yavuz Akkan/İHA)

Son dakika haberleri... Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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