Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

HATAY'ın Erzin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Erzin- Dörtyol yolunda meydana geldi. Erzin'den Dörtyol yönüne giden Ali Kahraman yönetimindeki 31 FR 108 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 HL 559 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yoldan geçenler tarafından yapılan yaralılar, çağırılan ambulansla Dörtyol ve İskenderun Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç konvoylarının oluştuğu yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.