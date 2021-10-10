Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonuç meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Çağlayan kara yolu üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Beldesi yakınında iki araç sollama yaparken çarpıştı. Yolun kenarındaki tümseğe çarparak durabilen otomobillerdeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haberi... Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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