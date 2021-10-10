Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence 12 bin 96 TL ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence 12 bin 96 TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz şekilde otomobille patinaj çekip, drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye polis 12 bin 96 TL para cezası kesti.

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz şekilde otomobille patinaj çekip, drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye polis 12 bin 96 TL para cezası kesti.

Olay, Bolvadin ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada bir şahsın patinaj çektiği ve ardından drift attığı videonun dolaştığı yönünde ihbar alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede videoya ulaşıp, aracın plakasını tespit etti. 42 BVN 52 plakalı aracı bulan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerinden yola çıkarak araç sürücüsünün A.F.K. (17) olduğunu belirledi. Ardından genci gözaltına alan ekipler, trafikte adeta dehşet saçan ve ehliyeti olmayan gence drift atma suçundan 6 bin 700 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplamda 12 bin 96 TL para cezası kesti. - AFYONKARAHİSAR

Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence 12 bin 96 TL ceza

Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence 12 bin 96 TL ceza

Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence 12 bin 96 TL ceza

Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence 12 bin 96 TL ceza

Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence 12 bin 96 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

Aracıyla önünü kestiği sürücüyü kurşun yağmuruna tuttu! O anlar saniye saniye kamerada

 Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! Mahalleli saklanacak yer aradı, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! Mahalleli saklanacak yer aradı, yoldan geçen bir kişi göğsünden vuruldu

 Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Işıl Sergen Deniz Akkaya
Spor Muslera Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobille patinaj çekip, drift atan ehliyetsiz gence 12 bin 96 TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:21:26. #1.11#