Otomobille çarpışan kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı - Haberler
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Otomobille çarpışan kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobille çarpışan kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

Tekirdağ'da otomobille çarpışan kamyonetin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da otomobille çarpışan kamyonetin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vize istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Atilla E. idaresindeki 59 UT 901 Plakalı kamyonet ile Çukuryurt Mahallesi istikametinden Saray İstikametine seyreden Fehmi A. idaresindeki 59 YY 546 plakalı otomobil, Çukuryurt kavşağı üzerinde iddiaya göre ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada takla atıp ters dönen kamyonetin sürücüsü Atilla E. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çağırılan itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından hurdaya dönen kamyonetten çıkarılan Atilla E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normal seyrine açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Otomobille çarpışan kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

Otomobille çarpışan kamyonet hurdaya döndü: 1 yaralı

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