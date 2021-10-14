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Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmek isterken kaldırımda yatan köpeğin üstüne sürmeye devam etti.

ANKARA (İHA) - Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmek isterken kaldırımda yatan köpeğin üstüne sürmeye devam etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 14.50 sıralarında Yenimahalle ilçesi İlk yerleşim Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücü otomobilini park ederken kaldırımda uyuyan köpeği fark etmesine rağmen üzerine sürmeye devam etti. Köpek aracın geldiğini son anda fark ederek can havliyle kaçarken, başka bir köpeğin ise sürücüye havladığı görüldü. Sürücü, otomobilini park etmeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına da yansırken, hayvanseverler görüntülere sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü

Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü

Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü

Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü
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