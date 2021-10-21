Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi - Haberler
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Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine 'not' ile tepki gösterildi.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine 'not' ile tepki gösterildi. Otomobilin camına asılan 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazısı görenleri şaşırttı.

İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını, yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etti. Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına astı. Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu oldu.


Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi

Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi

Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi

Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi

Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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