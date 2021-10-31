Otomobilin motoruna giren yavru kedi için seferber oldular

SİVAS'ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, zabıta ekipleri ile çevredekilerin 1 saat süren çabaları sonucu kurtarıldı.

Kent merkezindeki İnönü Bulvarı'nda gece Muhammet Avay (38) idaresindeki 58 NF 038 plakalı otomobilin motor kısmında kedi sesini duyan zabıta ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin gelmesini bekleyen ekipler, bu sırada kendi çabaları ile yavru kediyi çıkardı. Fakat korkan yavru kedi, aynı aracın bu kez bagaj kısmına girdi. Çevredekilerin de destek verdiği 1 saat süren çalışmanın ardından yavru kedi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru kedi, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teslim edildi.