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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyaköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Çap idaresindeki 55 ADL 182 plakalı otomobil, Hikmet Özçağlar'ın (71) kullandığı 55 AB 127 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Özçağlar, 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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