OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI - Haberler
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli 9 yaşındaki Elaf Saad Tahseen Al ağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli 9 yaşındaki Elaf Saad Tahseen Al ağır yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Şuhut kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 BL 428 plakalı otomobil yaya yolunda karşıya geçmeye çalışan Elaf Saad Tahseen Al'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile fırlayan çocuk yuvarlanarak yolun kenarındaki park halinde bulunan otomobilin altına girdi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük kızın durumu ciddiyetini korurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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