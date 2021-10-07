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Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Kestel ilçesi çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada karayoluna çıkan ayıya otomobil çarptı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesi çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada karayoluna çıkan ayıya otomobil çarptı. Ayı telef olurken, araçta ağır hasar meydana geldi.

Kaza Bursa otobanı Kestel ilçesi Seymen mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ö. G. Yönetimindeki 06 FL 4740 plakalı otomobil, otobana çıkan ayıya çarptı. Kaza sonucu aracın altında kalan ayı telef oldu. Şans eseri araçta yaralanan olmadı. Telef olan ayı ekiplerce yoldan kaldırıldı.

(Salih Bilal Aslan-İHA)

Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Otomobilin çarptığı ayı telef oldu
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