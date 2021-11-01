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Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Alaçam ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, 40 metre ileride bulunan üst geçit yerine annesi ile birlikte karayolundan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hilal Dastanbek'e çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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