ŞANLIURFA (İHA) - Otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

Bagajdan sarkan ayakları görenler büyük şaşkınlık yaşadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin bagajından sarkan ayaklar görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre sonra bagajının kapağı açılan otomobilde genç yaşta 2 kişinin olduğu gözlendi. Trafikte ilerleyen ve içerisi de tıka basa dolu olan otomobilin bagajında tehlikeye aldırış etmeden yolculuk eden gençler kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye "Helal olsun dayı oğlu" diye seslendi. Bir süre kent merkezinde ilerleyen otomobil daha sonra Şanlıurfa karayoluna girerek yoluna devam etti.