Otomobilin ateşe verilme anı kamerada

ÇORUM'da maskeli 2 kişinin park halindeki otomobili ateşe verdiği olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde 16 Temmuz günü Y.M.'ye ait sokakta park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler alevlere ilk müdahaleyi yapıp, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin otomobile benzin dökerek ateşe verdiği, aracın alev almasının ardından koşarak kaçtığı, çevredekilerin de yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.