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Otomobilin ateşe verilme anı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Otomobilin ateşe verilme anı kamerada

ÇORUM'da maskeli 2 kişinin park halindeki otomobili ateşe verdiği olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇORUM'da maskeli 2 kişinin park halindeki otomobili ateşe verdiği olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde 16 Temmuz günü Y.M.'ye ait sokakta park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler alevlere ilk müdahaleyi yapıp, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerde otomobilin maskeli 2 kişi tarafından üzerine benzin dökülüp ateşe verildiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin otomobile benzin dökerek ateşe verdiği, aracın alev almasının ardından koşarak kaçtığı, çevredekilerin de yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri
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