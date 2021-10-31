BOLU (İHA) - Otomobilin arka koltuğuna gizlenmiş 53 kilo 800 gram eroin yakalandı: 2 tutuklu

BOLU - Bolu'da, narkotik ekiplerinin Tem Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda otomobilin arka koltuklarının altına kurulu düzeneğe saklanmış halde 53 kilo 800 gram eroinle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM'de kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, arka koltukların altına kurulan düzeneğe saklanmış halde 53 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan Kubilay Ç.ve Muhsin Ç.gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.