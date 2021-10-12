Otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park haline geçen otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin 81 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki Bahtiyar Tosunbaş Caddesi'nde, otomobilini park eden Ayşe T, inmek için aracının kapısını açtı. Bu sırada arkadan gelen elektrikli bisiklet, kapıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Nevzat O. (81) yola savruldu.

Yaralanan Nevzat O, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinden ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Nevzat O'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.