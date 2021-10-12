Otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park haline geçen otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin 81 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park haline geçen otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin 81 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki Bahtiyar Tosunbaş Caddesi'nde, otomobilini park eden Ayşe T, inmek için aracının kapısını açtı. Bu sırada arkadan gelen elektrikli bisiklet, kapıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Nevzat O. (81) yola savruldu.

Yaralanan Nevzat O, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinden ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Nevzat O'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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