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Otomobili tarlaya uçtu, sürücü kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobili tarlaya uçtu, sürücü kayıplara karıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. 07 FBG 65 plakalı otomobil, ismi belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırım üzerinden su kanalına çarpan araç, takla attıktan sonra boş araziye düştü. Olay sonrası kaza yerine ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, sürücünün olay yerinde olmadığını fark etti. Polis kaza yapan sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Otomobili tarlaya uçtu, sürücü kayıplara karıştı

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