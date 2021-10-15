Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı devirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı devirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilini park etmek için geriye doğru gelen sürücü, kaldırımdaki ağaca çarparak devirdi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilini park etmek için geriye doğru gelen sürücü, kaldırımdaki ağaca çarparak devirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilini yol kenarına park etmeye çalışan sürücü geriye geldiği esnada kaldırımdaki ağaca çarparak devirdi. Sürücünün yaptığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sürücünün otomobili ile geriye doğru gelmesi, kaldırıma çıkarak ağaca çarpması ve daha sonrasında bölgeden ayrılması yer alıyor. - SAKARYA

Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı devirdi

Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı devirdi

Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı devirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Koray Aydın Ziya Selçuk Şahap Kavcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Kubilay Aka Bülent Ersoy Burak Sergen
Spor Cristiano Serdar Aziz Şenol Güneş Sergio Perez Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobili park etmeye çalışırken kaldırımdaki ağacı devirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:03:54. #1.13#