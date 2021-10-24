Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı

Adıyaman'da, önüne çıkan otomobile çarpmamak isteyen motosiklet sürücüsü, motosikleti devirince 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, önüne çıkan otomobile çarpmamak isteyen motosiklet sürücüsü, motosikleti devirince 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 ABT 574 plakalı motosikletiyle Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.A., isimli sürücü, önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü E.A., ile motosiklette bulunan Ç.A., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken kazaya sebebiyet verip daha sonra olay yerinden kaçan otomobilin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title