OTOMOBİLDEKİ 101 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAGNUM' BULDU - Haberler
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OTOMOBİLDEKİ 101 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAGNUM' BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramalarda 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan aramalarda 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Magnum' ile yapılan detaylı aramalarda 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki sorgusu sürüyor.

OTOMOBİLDEKİ 101 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAGNUM' BULDU

OTOMOBİLDEKİ 101 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAGNUM' BULDU

OTOMOBİLDEKİ 101 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAGNUM' BULDU

OTOMOBİLDEKİ 101 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAGNUM' BULDU
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Haber: OTOMOBİLDEKİ 101 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAGNUM' BULDU - Haberler
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