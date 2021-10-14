Otomobilde kilitli kalan 1 yaşındaki bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler
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Otomobilde kilitli kalan 1 yaşındaki bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilde kilitli kalan 1 yaşındaki bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Esenler'de otomobilin anahtarıyla oynarken araçta kilitli kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de otomobilin anahtarıyla oynarken araçta kilitli kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan siteye ait kapalı bir otoparkta meydana geldi. Otoparka gelen bir kadın, bebeğini araçta bıraktıktan sonra aracın kapısını da kapattı. Bu sırada 1 yaşındaki Nedim bebek ise otomobilin anahtarıyla oynarken, aracın kapıları kilitlendi. Bir anda neye uğradığını şaşıran anne büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipleri küçük Nedim'i kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada anne de Nedim'i oyalamaya çalıştı. Yedek anahtar bulunamayınca ekipler, aracın camını kırdı ve kapıyı açarak bebeği çıkardı. Annesine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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