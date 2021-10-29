Otomobil yüksekokulun bahçesine uçtu: 3 yaralı

ÇORUM (İHA) - Çorum'da bir otomobille çarpışarak kontrolden çıkan otomobil, yüksekokulun bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes K. yönetimindeki 19 UH 302 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nden Fatih Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada Samsun istikametinden gelen Oğuzhan V. yönetimindeki 19 UC 600 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan Enes K. yönetimindeki otomobil, İl Jandarma Komutanlığı karşısındaki Meslek Yüksek Okulu'nun demir korkuluklarını yıktıktan sonra yaklaşık 4 metre yükseklikten okulun bahçesine düştü. MYO'daki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan sürücü ve 2 arkadaşı kazayı sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından otomobil sürücü ile yanında bulunan 2 kişi sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM