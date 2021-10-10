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Otomobil trafikte kapısı açık ilerledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Otomobil trafikte kapısı açık ilerledi

Adıyaman'da, içerisine konulan motosiklet nedeniyle kapıları kapanmayan otomobil, açık kapıyla trafikte ilerledi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, içerisine konulan motosiklet nedeniyle kapıları kapanmayan otomobil, açık kapıyla trafikte ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle 1. Çevre Yolu üzerinde arka koltuklarına motosiklet konulan bir otomobil, arka kapısının kapanmamasından dolayı açık kapıyla trafikte ilerledi. Kapısı açık ve trafiği tehlikeye düşüren otomobili fark eden vatandaşlar durumu cep telefonlarıyla saniye saniye kayda aldı.

Bir süre trafikte ilerleyen otomobil daha sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Otomobil trafikte kapısı açık ilerledi

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