Otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobil, tır ve Atm'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.

Mehmet B. yönetimindeki 34 CVT 01 plakalı cip, Sinanköy yakınlarında Akif K. idaresindeki 34 SE 3530 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet B. park halindeki bir tıra, ardından ATM'ye çarparak durabildi.

Bölgedeki dinlenme tesis çalışanlarının haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Mehmet B. ve cipte bulunan torunu Batuhan B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

Otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

Otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

Otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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