Otomobil TIR'a çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil TIR'a çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil TIR'a çarptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandıBandırma Bursa Yolu Ticaret Borsası önünde meydana gelen kazada, 16 ABL 039 plakalı otomobil 01 ACM 519 plakalı tıra arkadan çarptı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Bandırma Bursa Yolu Ticaret Borsası önünde meydana gelen kazada, 16 ABL 039 plakalı otomobil 01 ACM 519 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralı olarak sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında kısmen trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile normale döndü. - BALIKESİR

Otomobil TIR'a çarptı

Otomobil TIR'a çarptı

Otomobil TIR'a çarptı

Otomobil TIR'a çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

 İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

 Son dakika haber | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber | İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title