Otomobil TIR'a çarptı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Bandırma Bursa Yolu Ticaret Borsası önünde meydana gelen kazada, 16 ABL 039 plakalı otomobil 01 ACM 519 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralı olarak sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında kısmen trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile normale döndü. - BALIKESİR