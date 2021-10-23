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Otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kilis'te, yol çalışması nedeniyle kapalı yola giren otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla attı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, yol çalışması nedeniyle kapalı yola giren otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla attı. kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.İ.Z yönetimindeki 34 ZU 0596 Renault marka otomobil Yaşar Aktürk Mahallesi İnönü Bulvarı Adliye önündü yol çalışması nedeniyle kapalı olan yola farkında olmadan girdi. Bu esnada park halindeki kepçeye vurmamak için direksiyonu kırınca otomobil yaklaşık 60 metre ters dönerek, sürüklendi. Kazada otomobil, park halindeki başka bir otomobile de çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Y.İ.Z. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.T. ile T.M. yaralandı. Yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı

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