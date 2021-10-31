ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay 01: 30 sıralarında Ontemmuz Mahallesi son durak mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak hurdaya döndü. Araçta bulunan iki kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil ise adeta hurdaya döndü. Yol bir süreliğine ulaşıma kapanırken çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.