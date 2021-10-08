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Otomobil takla atıp tarlaya düştü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil takla atıp tarlaya düştü: 1 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Çağlayan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Aksaray istikametine seyreden Çağrı B. (45) idaresindeki 68 BK 089 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil tarlaya düşerken, kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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