Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü (2)- Yeniden - Haberler
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Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü (2)- Yeniden

Genç karayolunda otomobilin çarptığı Abdullah Alabay (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

BİNGÖL (DHA) - Genç karayolunda otomobilin çarptığı Abdullah Alabay (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra sürücü, otomobili olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Kaza, saat 19.40 sıralarında Bingöl- Genç karayolu Çayagzı Köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl'den Genç ilçesi istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 K 3760 plakalı otomobil, yolda yürüyen Abdullah Alabay'a çarptı. Sürücü kazadan sonra otomobili olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Alabay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alabay'ın cesedi ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürdü. Kazadan sonra aracı terk ederek yaya olarak kaçan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.


Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü (2)- Yeniden

Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü (2)- Yeniden

Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü (2)- Yeniden

Otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra kaçtığı kazada yaya öldü (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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