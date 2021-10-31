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Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak su kanalına devrildiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak su kanalına devrildiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Kayalak idaresindeki 71 BD 703 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına ters devrildi. 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, LPG'li otomobilde tedbir aldı. Çekici vasıtasıyla su kanalından çıkartılan otomobil otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

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