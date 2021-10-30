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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı Adıyaman karayolunun 20. Kilometresinde meydana geldi. Meryem Delibey yönetimindeki 10 AEN 351 plakalı Opel marka otomobil Adıyaman istikametine giderken Aşağı Çöplü Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun dışında bulunan beton su kanalına çarpıp, takla attı. Kazada sürücü ve otomobil içerisinde bulunan Sadullah Kürcen ve 6 aylık Mustafa Tayyip Kürcen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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