Otomobil şarampole devrildi; 4 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden - Haberler
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Otomobil şarampole devrildi; 4 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Otomobil şarampole devrildi; 4 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

SOLHAN, BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Solhan ilçesi Dilektepe köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed Zorba yönetimindeki 06 FF 5212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Muhammed Zorba ile otomobilde bulunan Bildane Zorba ve Bilten Çeliker'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 yaşındaki Aliyar Zorba, Şeyda Zorba ve Özgür Gültekin ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Aliyar Zorba da kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Şeyda Zorba'nın Diyarbakır'da, Özgür Gültekin'in ise Elazığ'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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