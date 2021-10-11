Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü - Haberler
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Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı hız yapan otomobil sahil bandına girerek takla attı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı hız yapan otomobil sahil bandına girerek takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli - Akçakoca yolu üzeri Gülüç Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ereğli istikametinden Alaplı istikametine seyir halinde olan ve hızlı olduğu iddia edilen Hasan T. (23) idaresindeki 67 LP 838 plakalı Renault marka otomobil, Gülüç Kavşağının 100 metre ilerisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarptıktan sonra sahil bandına geçen otomobil yaklaşık 20 metre sonra takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hasan T.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulunurken, otomobilin ağaç, elektrik direği ve çöp kovasını yıktığı görüldü. Kaza esnasında sahilde kimsenin olmaması faciayı önlerken, sürücü H.T.'nin 0.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken hurdaya dönen otomobil olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Sürücü Hasan T.'nin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü

Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü

Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü

Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü

Otomobil sahil bandında takla attı, faciadan dönüldü

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