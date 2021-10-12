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Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Süleymanpaşa ilçesinde tıra arkadan ok gibi saplanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa ilçesinde tıra arkadan ok gibi saplanarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Tıra saplanan otomobil, iş makinesi yardımıyla güçlükle çıkarıldı.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi mevki'inde Tekirdağ'dan İstanbul istikametinde köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan U.E. (28) idaresindeki 59 BB 144 plakalı otomobil, A.K. (36) idaresindeki 59 ACB 636 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tıra ok gibi saplanan otomobil, tırla birlikte yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, kaza bölgesine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin çalışması ile tıra arkadan ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralı halde sıkıştığı yerden çıkarılarak, hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı. Bölgeye gelen polis ekipleri de, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.

Tıra saplanan otomobil iş makinesiyle çıkarıldı

Tırın arkasına saplanan aracın çıkarılması için kaza yerine iş makinesi çağrıldı. İş makinesinin yaklaşık bir saatlik çalışması ile tıra saplanan otomobil, olduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Meydana gelen kaza sebebiyle Tekirdağ-İstanbul karayolu trafiğinde bir süre aksamalar yaşandı. Değirmenaltı Mahallesi mevki'inde uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekiplerin çalışması ile trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Daha sonra araçların kaldırılması ile Tekirdağ-İstanbul Karayolu normale döndü.

Kazanın görgü tanıklarından Beryar Ubiç isimli vatandaş, "Yan yoldan çıkarken hızlı bir şekilde geliyordu. Direk tırın altında gördüm ben onu. Tırın altında görünce bir sıkıntı olduğunu fark edip hemen sağa çektim. Tek bir kişi zaten. Araçtan dumanda yükseliyordu. Yangın söndürücü ile müdahale yaptık. 112'yi zaten aramıştık. İtfaiye ve 112 ekipleri sağ olsunlar hızlı bir şekilde geldiler" dedi. - TEKİRDAĞ

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

Otomobil ok gibi tıra saplandı: 1 ağır yaralı

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