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Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

ACIPAYAM, DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Acıpayam Sanayi Caddesi Bademkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Faruk Ç. idaresindeki otomobil ile Durmuş D. yönetimindeki motosiklet, kavşakta yol verme anlaşmazlığı yüzünden çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Durmuş D. ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı yola savruldu.

Yaralı iki gence ilk müdahaleyi, yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün yara almağı kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Her iki araçta da maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

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