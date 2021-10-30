Otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut Kuyucu (18) idaresindeki 03 EC 712 plakalı otomobil kavşakta dönmek istediği sırada Nebi Kullapçı'nın (18) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışanın etkisi ile savrulan motosikletteki sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazada yaralanan Kullapçı çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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