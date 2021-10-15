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Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı Adana'da bir kişi, otomobil kullanırken dini nikahlı eşiyle tartışınca yol kenarındaki ağaca çarptı, karı-koca ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından kadın kocasına saldırdı...

SEYHAN, ADANA (İHA) - Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Adana'da bir kişi, otomobil kullanırken dini nikahlı eşiyle tartışınca yol kenarındaki ağaca çarptı, karı-koca ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından kadın kocasına saldırdı

Görgü tanığı, "İlginç bir kazaydı. Kaza olduktan sonra bile kavgaya devam ettiler" dedi

ADANA - Adana'da bir koca dini nikahlı eşiyle otomobil kullanırken tartışınca yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın ardından kadın kocasına saldırdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Çemberli dini nikahlı eşi Selin İşarar ve 3 yaşındaki oğlu Yamaç Çemberli'yi alarak otomobil ile gezmeye çıktı. Bu sırada, karı-koca tartışmaya başladı. Bir süre sonrada tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazadan sonra Selin İşarar, kocasına saldırıp onu darp etti. Doğan Çemberli ise otomobilde bulunan çocuğunu alarak dışarı çıktı.

Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadın ve oğlunun bacağı kırılırken kocasının hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan aile taburcu edildi.

Bu arada olayı gören tekel büfe sahibi Halil Kocaman, karı-kocanın otomobilin içinde kavga ederek geldiklerini daha sonrada kocanın ağaca çarptığını belirterek, "Kazadan sonrada kadın kocasına saldırıp onu darp etti. Sonra koca çocuğunu da alıp otomobilden çıktı. İlginç bir kazaydı. Kaza olduktan sonra bile kavgaya devam ettiler" dedi.

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı

Direksiyon başında karısıyla tartışınca ağaca böyle çarptı
İhlas Haber Ajansı / Neriman Çelebi - Son Dakika Haberleri
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