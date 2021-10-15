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Otomobil ile tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de bir tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun ilk kilometrelerinde meydana geldi. Nihat K. idaresindeki 26 KK 775 plakalı hafriyat yüklü tır ile Cüneyt C.'nin kullandığı 26 SV 467 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle tır refüje devrildi. Kazada yaralanan Nihat K., Cüneyt C. ile Halit C., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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