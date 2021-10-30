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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hatice E., yönetimindeki 35 AYB 468 plakalı motosiklet, Hakan K. idaresindeki yönetimindeki 34 COE 830 otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hatice E., motosiklette yolcu olarak bulunan Rumeysa İ. ile otomobildeki Merve K. ve Mükerrem Berra A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

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