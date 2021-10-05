OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI - Haberler
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OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan B., yönetimindeki 79 AAP 198 plakalı otomobil ile Mehmet Y.'nin kullandığı 79 DE 244 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Fatih Y., ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI - Haberler
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