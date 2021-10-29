Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emre C. idaresindeki 67 TH 730 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde iken alışveriş merkezinin park alanına geçmek istediği esnada Bağlık Mahallesinden çarşı istikametine seyir halinde olan Mehmet B.Ç. idaresindeki 67 AAU 725 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan motosikletin sürücüsü yaralanırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet B.Ç.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Emre C. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK