Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşacık Mahallesinden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden B.Ö. (40) idaresindeki 68 ACJ 120 plakalı Renault marka otomobil park yerinden yola çıkan R.U. (30) yönetimindeki 68 ACJ 120 plakalı Arora marka motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY