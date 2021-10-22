Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Küçükkara idaresindeki 16 APP 323 plakalı motosiklet, Anafartalar Caddesinden gelen Sami Uz idaresindeki 16 KNZ 81 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
İki otomobil sürücüsünün yarışı kazayla bitti

İki otomobil sürücüsünün yarışı kazayla bitti

 Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi

Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi

 Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı

Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç canına kıydı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title