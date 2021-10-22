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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Küçükkara (27) idaresindeki 16 APP 323 plakalı motosiklet, Anafartalar Caddesinden gelen Sami Uz idaresindeki 16 KNZ 81 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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