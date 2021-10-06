Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye takıldı - Haberler
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Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye takıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin içerisinde geçtiğimiz ay kendilerine destek vermeye başlayan narkotik köpeği Gece ile yaptıkları aramada göğüslük kısmına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin içerisinde geçtiğimiz ay kendilerine destek vermeye başlayan narkotik köpeği Gece ile yaptıkları aramada göğüslük kısmına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Germencik ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde şüphelendikleri 09 AD 481 plakalı otomobili durdurdu. Geçtiğimiz ay narkotik ekiplerine destek vermeye başlayan hassas burun Gece ile birlikte otomobil içerisinde yapılan aramalarda, otomobilin göğüslük kısmına zulalanmış 156 adet sentetik ecza ile 3 ayrı çeşitte satışa hazır toplamda 50 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte otomobil emniyet otoparkına çekilirken, otomobil içerisindeki şüpheliler L.K. ve M.C. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Haber: Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye takıldı - Haberler
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