OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ZANLILARI YAKALANDI - Haberler
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OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ZANLILARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir galeriden 3 otomobil ve kamera kayıt sistemini çalan 5 şüpheli yakalandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir galeriden 3 otomobil ve kamera kayıt sistemini çalan 5 şüpheli yakalandı. Kepez ilçesinde farklı adreslerde bulunan otomobiller ise sahibine teslim edildi.

Serik- Antalya Karayolu'nda Mustafa Özkaya'ya ait oto alım satım iş yerinden, 3 gün önce park halindeki 3 otomobil ile kamera kayıt sistemi çalındı. Hırsızlık olayını araştıran polis, otomobillerin model ve rengine göre Kent Güvenlik Sistemi'ne (KGS) bağlı kameraların kayıtlarından tarama yaptı. Otomobillerin Antalya'nın Kepez ilçesine getirildiğini belirleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kanal Mahallesi ara sokaklarında araştırma yaptı. Polis çalınan 3 otomobili plakaları sökülmüş halde farklı noktalarda tespit etti. Polis olayı gerçekleştirdiklerini belirlediği Ö.B., H.Y.A., M.B., S.B., B.M.B.'yi gözaltına aldı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlıların daha önceden de oto hırsızlığından sabıkaları olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ZANLILARI YAKALANDI

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ZANLILARI YAKALANDI

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ZANLILARI YAKALANDI

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ZANLILARI YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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